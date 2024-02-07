Силы ПВО РФ за прошедшие сутки перехватила четыре снаряда HIMARS

Также уничтожены 104 украинских беспилотника, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшие сутки перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и сбили 104 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мирное, Новое Запорожской области, Новая Каховка, Счастливое Херсонской области, Васильевка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Житловка и Площанка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 569 самолетов и 265 вертолетов противника, 11 967 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 932 танка и других боевых бронированных машин, 1 217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 985 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 349 единиц специальной военной автомобильной техники.