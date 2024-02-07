МО РФ: истребители ВВС Израиля сбросили восемь авиабомб GBU-39 по объектам в районе Хомса

В ведомстве сообщили о жертвах среди мирного населения

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Израильские истребители F-35 ночью на 7 февраля с территории Ливана нанесли удар восемью авиабомбами GBU-39 по объектам в районе Хомса в Сирии, есть жертвы среди мирного населения, сообщили в Минобороны РФ.

"7 февраля с 00:23 до 00:29 четыре тактических истребителя F-35 ВВС Израиля с территории Ливана без нарушения воздушного пространства Сирии нанесли удар восемью управляемыми авиабомбами типа GBU-39 по объектам в районе города Хомс. Нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, имеются жертвы среди мирного населения, в том числе женщины и дети", - сказано в сообщении.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения воздушного пространства Сирии парой истребителей F-16 международной коалиции во главе с США.