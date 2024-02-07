Российские военные доставили 2,8 тонны продуктов в Сирию

Подразделения военной полиции провели патрулирования в провинции Алеппо по маршруту Метрас - Бандар-Хан и обратно

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские военные доставили в населенный пункт Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор 2,8 тонны продуктовых наборов для мирного населения, сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой нуждающемуся населению выданы продовольственные наборы общим весом 2,79 тонны", - сказано в сообщении.

Также подразделения военной полиции провели патрулирования в провинции Алеппо по маршруту Метрас - Бандар-Хан и обратно; в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса - Эль-Тервазия и обратно; в провинции Хасеке по маршрутам Телль-Тамр - Эль-Фарих и обратно, Амуда - Дербисия и обратно.