МО РФ: разведчики ЮВО уничтожили более 10 бойцов ВСУ и ПТРК Javelin под Артемовском

Огневая точка и переносной противотанковый ракетный комплекс противника были поражены сбросом с беспилотника, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Разведчики ЮВО огнем из ПТРК "Фагот" уничтожили более десяти украинских пехотинцев на артемовском направлении, а позже поразили дроном замаскированную позицию с ПТРК Javelin, сообщили в Минобороны РФ.

"Разведчики группировки войск "Юг" в ходе рейда к линии боевого соприкосновения [на артемовском направлении] обнаружили в лесополосе замаскированную позицию подготовленного к стрельбе ПТРК Javelin. Через несколько часов к ПТРК, укрытому маскировочной сетью, выдвинулась группа пехоты ВСУ. Уже на подходе к вражеской позиции разведчики открыли огонь по противнику. Как следствие, выстрелом ПТРК "Фагот" и огнем снайперской пары было уничтожено более десяти националистов", - говорится в сообщении.

Чуть позже огневая точка и ПТРК Javelin были уничтожены сбросом с беспилотника.