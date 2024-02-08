МО РФ сообщило об уничтожении долговременных укрытий ВСУ на купянском направлении

Противник понес потери в живой силе, добавили в оборонном ведомстве

ТАСС, 8 февраля. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Западной группировки ВС РФ уничтожили долговременные укрытия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении расчеты ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Запад" уничтожили долговременные укрытия украинских боевиков. Блиндажи, наблюдательные посты, склады боеприпасов и провизии были поражены вместе с находящейся в них живой силой противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты огнеметных систем нередко выполняют задачи в непосредственной близости от противника. В подобных случаях расчеты "Солнцепеков" работают под прикрытием БМП-3. "Вооруженные средствами РЭБ, мотострелки прикрывают боевые машины от атак дронов. Так же они способны оказать огневую поддержку при непосредственных столкновениях с противником", - добавили в оборонном ведомстве.