МО РФ сообщило об уничтожении пехоты ВСУ в опорных пунктах под Артемовском

Под ударом оказались более двух отделений пехоты противника, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Костромские артиллеристы-десантники уничтожили более двух отделений пехоты ВСУ к северо-западу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач по уничтожению замаскированных объектов и позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции подразделение 120-мм самоходных установок 2С31 "Вена" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ ежедневно уничтожают живую силу и технику украинских националистов, окопавшихся в лесопосадках к северо-западу от Артемовска. Экипажи САУ, совершив марш на огневые позиции, после проведения прицеливания нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, окопавшейся в опорных пунктах. Прицельным огнем из самоходных орудий уничтожено более двух отделений пехоты противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разведка целей, корректировка огня и контроль поражения целей орудиями осуществлялись расчетами беспилотных летательных аппаратов костромских десантников. После выполнения поставленных задач экипаж самоходной установки, используя дымовую завесу, сменил огневую позицию.

"Выполняя боевые задачи, поддерживаем наступающую пехоту. Также ведем беспокоящий огонь по заданным целям во время проведения противником ротации. Кроме того работаем по выявленным минометным секциям. Время готовности у нас составляет не более двух минут. Машина - это следующее поколение САУ ВДВ после 2С9 "Нона-С", с хорошими ходовыми качествами, работает любыми типами боеприпасов 120-го калибра, в том числе и с боеприпасами западного производства", - рассказал командир самоходно-артиллерийской батареи с позывным Ветер, его цитирует Минобороны РФ.