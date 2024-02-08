8 февраля, 10:40,
обновлено 8 февраля, 10:59
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили 12 снарядов Vampire

По данным ведомства, также сбили 73 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшие сутки перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и сбили 73 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что также "уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Кременная Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Николаевка Донецкой Народной Республики и Любимовка Запорожской области". 

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