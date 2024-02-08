На Севфлоте усовершенствуют тактику применения ракетного и артиллерийского оружия

Этот вопрос будет поднят в ходе ежегодного учебного сбора командиров

МУРМАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Ежегодный учебный сбор командиров объединений, соединений, кораблей и подводных лодок по ракетно-артиллерийской подготовке начался в четверг на Северном флоте. Сбор проходит под общим руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева и нацелен на обучение командования объединений и соединений, командиров кораблей организации подготовки боевых расчетов к применению ракетно-артиллерийского вооружения, сообщила пресс-служба флота.

"Учебный сбор начался в главной базе Северного флота в городе Североморске. Открывая его, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев отметил, что совместная и плодотворная работа командования и представителей промышленности позволит подготовить объективные предложения о перспективах развития и совершенствования ракетных комплексов и оружия для подводных лодок и кораблей Военно-морского флота России", - говорится в сообщении.

Сбор продлится несколько дней, участникам предстоит выработать единые подходы к тактике применения ракетного оружия и артиллерии в различных условиях обстановки, обсудить направления ее совершенствования и организацию подготовки корабельных боевых расчетов с учетом опыта применения ракетно-артиллерийского вооружения входе специальной военной операции.

Будет проведен анализ ракетно-артиллерийской подготовки и опыта эксплуатации и применения ракетно-артиллерийского вооружения на надводных кораблях и подводных лодках за последние пять лет. Пройдут состязания корабельных боевых расчетов на приз командующего Северным флотом по различным вариантам применения ракетного оружия и артиллерии, а также ряд теоретических и практических конкурсов на определение лучшего специалиста по ракетно-артиллерийской подготовке. В сборе принимают участие представители ряда оборонных предприятий.