Сирийский военный погиб в результате обстрелов боевиков в сирийской Латакии

Еще двое получили ранения

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Семь обстрелов позиций правительственных войск зафиксированы за сутки в идлибской зоне деэскалации в Сирии. В провинции Латакия один военный убит снайпером, двое ранены в результате минометного обстрел, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Латакия в результате снайперского огня со стороны террористов из района Клаба по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бейт-Лукман погиб один сирийский военнослужащий. В результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Туффахия по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кермель, двое военнослужащих ВС САР получили ранения", - сказал он.

За сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): в провинции Латакия - три обстрела, в провинции Идлиб - четыре обстрела, уточнил Кулить.

По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон от жителей города Рас-эль-Айн провинции Хасеке, члены протурецкой группировки "Дивизия аль-Хамза" в очередной раз конфисковали медикаменты, поступившие в местную больницу в качестве гуманитарной помощи.

За сутки со стороны коалиции во главе с США зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой штурмовиков А-10 Thunderbolt.