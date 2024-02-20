Малый ракетный корабль "Буря" выполнил ракетные стрельбы в рамках госиспытаний на Балтике

Об успешном испытании было доложено главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову

КАЛИНИНГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Экипаж новейшего малого ракетного корабля (МРК) "Буря" проекта 22800 "Каракурт" - носителя крылатых ракет "Калибр" - в рамках финального этапа государственных испытаний в Балтийском море провел плановые стрельбы по воздушной цели из комплекса "Панцирь-М", сообщила пресс-служба флота.

"Специалисты ракетно-артиллерийской боевой части МРК "Буря" совместно с представителями промышленности в ходе испытаний выполнили ракетную стрельбу по воздушной цели из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М". В качестве целей были использованы специальные ракеты-мишени, запущенные с мыса Таран в Калининградской области", - говорится в сообщении.

В ходе выполнения практических стрельб назначенные цели были поражены несколькими ракетами. Об успешном испытании было доложено главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову.

По решению Евменова МРК "Буря" войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи по предназначению в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.

МРК "Буря" является вторым проекта 22800, штатно оснащенным новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения". Он имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Корме того, в ПВО корабля входит ПЗРК "Игла" и ЗРАК "Панцирь-М".