Истребители коалиции США за сутки два раза нарушили воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить отметил, что это произошло в районе Эт-Танф

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Истребители международной антитеррористической коалиции во главе США за минувшие сутки два раза нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой истребителей F-16 "коалиции", - сказал он.