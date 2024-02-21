МО РФ заявило об уничтожении склада с лодками ВСУ на правом берегу Днепра

Также уничтожен пункт управления БПЛА, сообщили в военном ведомстве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Артиллеристы ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА и склад с моторными лодками Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Десантники использовали 152-мм гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б". "Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен пункт управления БПЛА и склад моторных лодок ВСУ, в котором хранилось восемь плавсредств противника", - говорится в сообщении.

Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата, который зафиксировал попадание и уничтожение цели. После ударов расчет оперативно замаскировал орудие и покинул огневую позицию до получения новой огневой задачи.