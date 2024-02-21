Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS

По данным ведомства, уничтожены 99 беспилотных летательных аппаратов ВСУ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и 99 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 12 реактивных снарядов HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM. Кроме того, уничтожены 99 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Лисичанск Луганской Народной Республики, Ямполовка, Верхнеторецкое, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Пологи, Веселое, Ульяновка, Васильевка Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области", - сообщили в ведомстве.