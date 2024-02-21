Авиация коалиции США семь раз нарушила воздушное пространство Сирии за сутки

Заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США семь раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф за сутки. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано семь нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сказал Кулить.

Также за сутки со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Кулить также сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией, ее деятельность запрещена в РФ) в провинции Идлиб.