Солдатам-ремонтникам ВС РФ вручили боевые награды за спасение раненых

ТАСС, 22 февраля. 13 специалистов ремонтно-эвакуационных подразделений группировки войск "Восток" получили боевые награды за спасение раненых в зоне проведения специальной военной операции, а также за вывоз боевой техники. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие ремонтно-эвакуационных подразделений группировки войск "Восток" за проявленную отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции были удостоены высоких наград - орденов Мужества и медалей "За храбрость", - пояснили в министерстве, отметив, что бойцам приходится работать под огнем Вооруженных сил Украины, а ремонтные базы для военной техники являются приоритетными целями противника.

Один из награжденных бойцов рассказал ТАСС, как он смог вынести двух раненых с поля боя: "Вокруг продолжались прилеты дронов-камикадзе. Переждав, мы поползли к лесополосе, а там дальше уже на "горбушке" я донес первого раненого до опорного пункта. Там мне выдали пластиковые санки, и я потащил его к месту эвакуации. Возвращаюсь в пункт, а мне говорят: там второй, забрать некому. Взял санки и пошел за вторым".

Боевые награды бойцам-ремонтникам вручил заместитель командующего группировкой войск "Восток" генерал-майор Олег Лучанский на рабочих местах и постах.