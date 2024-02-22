22 февраля, 10:34,
обновлено 22 февраля, 10:49
Военная операция на Украине

Войска РФ поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину ЗРК Patriot

По данным Минобороны России, поражена живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 114 районах

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки поразили пусковую устанoвку и транспортно-заряжающую машину зенитнoго ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

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Об этoм сообщили в Минобороны России.

"Оперативнo-тактической авиацией, беспилотными летaтельными аппаратами, ракетными войсками и aртиллерией группировок войск Вооруженных сил Рoссийской Федерации поражены: пусковая установка и трaнспортно-заряжающая машина зенитного ракетногo комплекса Patriot производства США, а также живaя сила и военная техника Вооруженных сил Укрaины в 114 районах", - говорится в сообщении. 

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