Командующий ТОФ в преддверии 23 Февраля отметил мужество воинов-тихоокеанцев в зоне СВО

Виктор Лиина вручил государственные награды и поздравил военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина в преддверии празднования Дня защитника Отечества отметил беспримерное мужество военнослужащих ТОФ и наградил их государственными наградами. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В своей поздравительной речи командующий Лиина отметил, что защитник Отечества это тот, кто защищает свою Родину, защищает свою семью, защищает память о своих предках, кто защищает свою историю - историю славного государства России. Отдельно адмирал отметил беспримерное мужество воинов-тихоокеанцев в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Лиина вручил государственные награды и поздравил военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества. "В этот день мы с вами выражаем слова благодарности тем, кто с оружием в руках защищает нашу Родину на поле боя. Желаю искренне, чтобы в ваших домах было как можно больше детского смеха - это будущее нашей России, и сейчас мы с вами боремся за него. И мы победим. Уверенность в победе есть", - подчеркнул командующий ТОФ.

В праздничном мероприятии принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко, который поздравил моряков-подводников и вручил им краевые награды. Губернатор заявил, что Тихоокеанский флот является гарантом безопасности в Мировом океане и надежным щитом России.

В пресс-службе ТОФ добавили, что морпехи 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты показывают образцы героизма и мужества всему миру. В конце января штурмовики этой бригады захватили один из ключевых опорных пунктов Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, а в ноябре 2023 года морпехи-снайперы уничтожили почти целый батальон противника.