Замглавы Минобороны поздравил бригаду РХБЗ с присвоением наименования "Гвардейская"

Николай Панков также вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков поздравил личный состав первой мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты с присвоением почетного наименования "Гвардейская". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Замминистра обороны РФ прикрепил на Боевое знамя бригады знаки отличия -- Георгиевскую ленту и специальное навершие для древка. Торжественные мероприятия по случаю присвоения подразделению почетного наименования "Гвардейская" состоялись в "27 Научном центре имени академика Н.Д.Зелинского" Министерства обороны Российской Федерации в Москве", - говорится в сообщении.

Панков передал личному составу соединения поздравление от Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. "Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Убежден, что вы - воины-гвардейцы - будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан. Желаю командованию и личному составу первой гвардейской мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты крепкого здоровья и успехов", - говорится в поздравлении.

Также заместитель главы российского военного ведомства вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

В Минобороны РФ добавили, что почетное наименование "Гвардейская" присвоено первой мобильной бригаде радиационной, химической и биологической защиты Указом президента РФ, за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.