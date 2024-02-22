Командир штурмовиков ВС РФ рассказал, что в Авдеевке у ВСУ были "великолепные убежища"

Военнослужащий сообщил, что российские подразделения во время штурма населенного пункта вели огонь в основном из минометов, гранатометов, отправляли "очень большое количество дронов-камикадзе" и использовали "зыбкую тактику"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не хотели уходить из Авдеевки и имели в этом населенном пункте "великолепные убежища", рассказал командир российской штурмовой группы с позывным Маркел.

"Противник достаточное долгое время сидел на позициях, совсем они не хотели уходить. <...> На этом направлении он укрепился достаточно плотно, убежища у них тоже достаточно хорошо подготовлены - великолепные! После того, как они, так скажем, стали бежать, оставлять свои позиции, ребята еще больше воспряли духом и продолжают идти вперед, и готовы идти дальше", - отметил он на видео, распространенном Минобороны РФ.

Военнослужащий рассказал, что российские подразделения во время штурма населенного пункта вели огонь в основном из минометов, гранатометов, отправляли "очень большое количество дронов-камикадзе" и использовали "зыбкую тактику".

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. В Минобороны России подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска также обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны, войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики.