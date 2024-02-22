Полпред СЗФО вручил госнаграды участникам спецоперации в госпитале Североморска

В списке наград оказались медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", знак отличия Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, а также медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова

МУРМАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан во время рабочей поездки в Мурманскую область посетил военный госпиталь главной базы Северного флота - Североморска, где встретился с участниками спецоперации, находящимися на лечении. Полпред вручил военнослужащим государственные награды, сообщили в министерстве информационной политики региона.

"Полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев встретились с военнослужащими, которые проходят лечение в 1469-м Военно-морском клиническом госпитале Министерства обороны России", - говорится в сообщении.

Александр Гуцан вручил военнослужащим медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", знак отличия Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова, Жукова. "Современное поколение российских военнослужащих - достойные продолжатели славных традиций беззаветного служения и верности Отечеству. Самое главное преимущество нашей страны - это мужество и сила духа наших военнослужащих. Поздравляю с наступающим праздником - Днем защитника Отечества. Выражаю искреннюю признательность и желаю скорейшего выздоровления", - приводятся в сообщении слова Гуцана.

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан находится с рабочей поездкой в Мурманской области, где также запланировано совещание с командованием Северного флота и руководством региона, встреча с губернатором и праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.