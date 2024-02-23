Салюты будут произведены, в частности, в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе и Смоленске

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей ВС РФ в Москве, других городах-героях и в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Об этом сообщил Шойгу в поздравлении военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днем защитника Отечества.

"В ознаменование Дня защитника Отечества приказываю 23 февраля 2024 г. в 21:00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с существующими нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий на один артиллерийский салют", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны РФ.