Бойцы спецназа "Ахмат" взяли под контроль опорные пункты ВСУ в западной части Клещеевки

По словам замкомандира спецназа по артемовскому направлению с позывным Разведчик, в ходе наступления штурмового отряда уничтожен взвод противника, захвачены военные трофеи и взяты в плен бойцы пятой бригады ВСУ

ЛУГАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Штурмовой отряд спецназа "Ахамат" захватил несколько важных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западной части Клещеевки, сообщил ТАСС заместитель командира спецназа по артемовскому направлению с позывным Разведчик.

"Ситуация на артемовском направлении стабильная. Идем в наступление. Ожесточенные бои проходят на открытой местности, практически в полях. На этой неделе были успешно взяты опорные пункты противника в западной части Клещеевки", - сказал Разведчик.

Он добавил, что в ходе наступления штурмового отряда был уничтожен взвод противника, захвачены военные трофеи и взяты в плен бойцы пятой бригады ВСУ.

"Взятие опорников было тяжелым, приходилось изучать каждую щель. Я заранее знал, что этот опорник нам мешает и что нам надо. Даже боевую задачу не поставили, но я уже был к ней готов. Итог - двое пленных и выполнение задачи по установлению контроля над опорниками противника", - подчеркнул командир штурмового отряда с позывным Шутрый.

Также он рассказал, что украинские военные три раза пытались вернуть утраченные позиции, в результате чего они потеряли порядка 30 человек и вынуждены были отступить.