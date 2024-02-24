Шойгу обратил внимание на необходимость гуманного отношения к украинским пленным

Министр обороны РФ проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне проведения спецоперации

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание на необходимость гуманного отношения к пленным военнослужащим ВСУ, как это было всегда.

Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне проведения спецоперации. Ему доложили о массовой сдаче в плен военных ВСУ в Авдеевке.

Как отметили в военном ведомстве, министр обороны РФ обратил особое внимание на необходимость гуманного отношения к пленным. "Вы слышали, что сказал верховный главнокомандующий ВС РФ - гуманно, как это было всегда", - подчеркнул Шойгу.