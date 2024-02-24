Эксперт заявил, что контрнаступление ВСУ преследовало цель завершить СВО на условиях Киева

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков отметил, что цели и масштаб наступательной операции ВСУ дают основание именовать ее "Цитадель-2.0" по аналогии с операцией вермахта летом 1943 года под Курском

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году преследовало цель завершить спецоперацию на условиях Киева. Об этом сообщил в своей статье специально для ТАСС заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

Сивков считает, что цели и масштаб наступательной операции ВСУ дают основание именовать ее "Цитадель-2.0" по аналогии с операцией вермахта летом 1943 года под Курском, который надеялся перехватить стратегическую инициативу на всем советско-германском фронте. "Наступательная операция ВСУ лета 2023 преследовала столь же решительную цель - выйти к побережью Азовского моря, разрезав группировку российских войск на южном фланге российско-украинского фронта и тем самым пресечь сухопутные коммуникации континентальной России с Крымом, что должно было создать благоприятные условия для изоляции Крымского полуострова. Такое развитие событий было бы воспринято, как тяжелое поражение российской армии, имеющее стратегическое значение, в результате которого, по мнению руководства Украины и их западных кураторов, можно было бы рассчитывать на принуждение России завершить СВО на их условиях", - отметил Сивков.

Он добавил, что это, "по мнению Запада, позволило бы им достичь общей геополитической цели гибридной агрессии против России - захвата контроля над страной путем свержения действующей власти с установлением в России либерально-западнического марионеточного режима, подобного украинскому".

Подробности отражения контрнаступления ВСУ и операции по освобождению Авдеевки - в интервью ТАСС министра обороны РФ Сергея Шойгу.