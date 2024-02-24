Эксперт: ВСУ при контрнаступлении летом 2023 года повторяли действия вермахта в 1943 году

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков считает, что общее превосходство группировки войск РФ в спецоперации в сочетании с развернутой мощной системой обороны сделали отвлекающие действия противника неэффективными

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при наступательной операции летом 2023 года повторяли действия вермахта в 1943 году, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков. Об этом он заявил в своей статье специально для ТАСС.

"Наступательная операция ВСУ началась 4 июня 2023 года с массированного удара артиллерией и последующим вводом в бой значительного количества механизированных соединений, оснащенных тяжелой бронетехникой, в частности имевших на вооружении мощные танки западного производства поставленные на Украину - Leopard 2A6, а также БМП американского производства Bradley. В этом отношении ВСУ повторили действия вермахта 5 июля 1943 года", - отметил эксперт.

В то же время, по словам аналитика, общее превосходство российской группировки войск в спецоперации в сочетании с развернутой мощной системой обороны на главном и других направлениях сделали отвлекающие действия противника неэффективными. "Наступающие на главном направлении бронетанковые соединения противника первоначально понесли потери от ударов развернутых на передовых позициях расчетов ПТРК и вертолетов. При этом комплексы "Корнет" продемонстрировали способность эффективно поражать новейшие хорошо защищенные западные танки Leopard 2A6. Затем ВСУ столкнулись с минными заграждениями и были вынуждены следовать, вытянувшись в длинную колонну за минными тральщиками", - напомнил Сивков.

Тем не менее "попытки протаранить российскую оборону бронированными кулаками продолжались", добавил эксперт. "Враг последовательно вводил в сражение наиболее боеспособные подготовленные соединения, надеясь достигнуть хотя бы ограниченного оперативного результата. Однако ему не удалось выйти даже к переднему краю основной полосы тактической зоны обороны наших войск, - продолжил специалист. - В дальнейшем противник изменил тактику и перешел к действиям малыми группами штурмовой пехоты в пешем порядке при поддержке артиллерии. Но и это не привело к желаемому результату. В итоге ВСУ были вынуждены ввести в сражение 6 бригад второго оперативного эшелона общей численностью 24 200 человек".

"Этим силам также не удалось добиться значимого оперативного результата. Даже первая полоса тактической зоны обороны наших войск так и не была прорвана, - отметил Сивков. - За все время наступления на запорожском направлении противнику удалось лишь вклиниться в боевые порядки наших войск на глубину нескольких километров. Стало понятно, что на этом направлении шансов на успех у ВСУ нет. Надо менять направление главного удара".

Подробности отражения контрнаступления ВСУ и операции по освобождению Авдеевки в интервью ТАСС министра обороны РФ Сергея Шойгу.