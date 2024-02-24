У побережья Индии началась морская часть учений MILAN 2024 с участием крейсера "Варяг" ТОФ

Как сообщили в Минобороны РФ, накануне корабли-участники учения вышли в море из порта Вишхапатнам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Морская часть международных военно-морских учений MILAN 2024 началась в Индийском океане, в них принимает участие ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Индийском океане у побережья Индии началась морская часть многостороннего международного военно-морского учения MILAN 2024 с участием гвардейского ракетного крейсера "Варяг" Тихоокеанского флота ВМФ России. Учения MILAN 2024 организованы индийской стороной. Накануне корабли-участники учения вышли в море из индийского порта Вишхапатнам. В течение нескольких дней они отработают практические задачи совместных маневров, выполнение тактических задач в составе группы. Планируется, что моряки разных стран продемонстрируют свою военно-морскую выучку и уровень военно-морской подготовки", - говорится в сообщении.

С 19 по 24 февраля в ходе береговой фазы учений прошли штабные тренировки на картах, отработаны вопросы организации связи и согласованы отрабатываемые в ходе учений элементы. После отработки морской фазы учений экипаж гвардейского крейсера "Варяг" продолжит выполнение задач дальнего похода.