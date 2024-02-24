МО РФ сообщило о четырех нарушениях воздушного пространства Сирии авиацией коалиции США

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, за сутки в идлибской зоне деэскалации обстрелов позиций сирийских правительственных войск не зафиксировано

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США за минувшие сутки четыре раза нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано три нарушения парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - говорится в сообщении.

Он добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации обстрелов позиций сирийских правительственных войск не зафиксировано.