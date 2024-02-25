Начштаба группировки войск "Центр" наградил бойцов, отличившихся при освобождении Авдеевки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Начальник штаба группировки войск "Центр" генерал-лейтенант Денис Лямин вручил награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки, сообщили в Минобороны РФ.

"Начальник штаба группировки войск "Центр" генерал-лейтенант Денис Лямин наградил военнослужащих, особо отличившихся при выполнении задач в ходе операции по освобождению населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики. В ходе награждения начальником штаба были вручены ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты", - говорится в сообщении.

Генерал-лейтенант Лямин пожелал военнослужащим успехов в ратном деле, терпения, воли, крепости духа и здоровья как военным, так и их родственникам.

"Задача стояла перед нами - начать данный штурм с дачного поселка Милицейский. Дальше наступление развили и зашли непосредственно в город" - рассказал об освобождении Авдеевки заместитель командира роты с позывным Винни, награжденный орденом Мужества.