МО РФ заявило об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ на правобережье Днепра

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Артиллеристы ВДВ поразили из гаубиц пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований. Точным огнем по заданным координатам разведанных целей, был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и полевой склад с боеприпасами", - сказано в сообщении.

Огонь велся ночью, корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата с тепловизором.

Ранее сообщалось, что расчет реактивных систем залпового огня артиллерийского подразделения ВДВ уничтожил живую силу ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области.