МО РФ заявило о поражении пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Расчет 120-мм миномета российских военных уничтожил группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположившуюся в заброшенном доме на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны РФ.

"На Херсонском направлении расчет кочующего миномета группировки войск "Днепр" уничтожил украинскую группу пехоты и операторов беспилотных летающих аппаратов, разместившихся в заброшенном здании, покинутом мирными жителями в населенном пункте на правом берегу Днепра", - сказано в сообщении.

Особенность этого расчета в том, что он передвигается вдоль линии боевого соприкосновения на внедорожнике. Разведка постоянно находит новые цели, и минометчики в кратчайшее время разворачивают орудие на ближайшей к ним позиции и поражают живую силу и лодки противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра.