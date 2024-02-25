ВС РФ заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные отразили семь контратак ВСУ на этом направлении

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские военные отразили семь контрактак противника на авдеевском направлении за сутки, в том числе у Ласточкино. Заняты более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны РФ.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены семь контратак противника в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики", - сказали там.

По данным Минобороны, противник потерял до 100 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".