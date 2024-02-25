25 февраля, 10:09,
обновлено 25 февраля, 10:22
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении силами ПВО за сутки 77 беспилотников ВСУ

По информации ведомства, также были сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS ВС Украины

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также сбили 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Новокраснянка, Райгородка, Троицкое, Голиково Луганской Народной Республики, Сладкая Балка Запорожской области и Черноморовка Херсонской области", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 574 самолета, 267 вертолетов, 13 392 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15 220 танков и других боевых бронированных машин, 1 225 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 161 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 19 055 единиц специальной военной автомобильной техники. 

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