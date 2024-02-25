МО РФ сообщило об уничтожении силами ПВО за сутки 77 беспилотников ВСУ

По информации ведомства, также были сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS ВС Украины

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также сбили 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Новокраснянка, Райгородка, Троицкое, Голиково Луганской Народной Республики, Сладкая Балка Запорожской области и Черноморовка Херсонской области", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 574 самолета, 267 вертолетов, 13 392 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15 220 танков и других боевых бронированных машин, 1 225 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 161 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 19 055 единиц специальной военной автомобильной техники.