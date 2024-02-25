МО РФ сообщило об отражении четырех контратак ВСУ на купянском направлении

В ведомстве отметили, что противник, в частности, потерял до 180 человек и 7 единиц техники, включая 2 американские гаубицы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. ВС РФ отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у железнодорожной станции станции Сеньковка Харьковской области на купянском направлении. Противник потерял до 180 человек и 7 единиц техники, включая 2 американские гаубицы, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 143-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Приколотное Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены четыре контратаки противника в районе железнодорожной станции Сеньковка в Харьковской области. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие Д-20", - отметили в ведомстве.