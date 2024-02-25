25 февраля, 16:43,
обновлено 25 февраля, 16:50
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух авиаракет ВСУ над Черным морем

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В ведомстве отметили, что российские средства ПВО предотвратили очередную попытку Киева атаковать объекты на территории России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили две украинские авиационные ракеты над акваторией Черного моря, предотвратив очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"25 февраля текущего года около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением двух авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря", - отметили в оборонном ведомстве. 

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