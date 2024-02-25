МО РФ сообщило о четырех нарушениях со стороны авиации международной коалиции в Сирии

Как отметил замруководителя центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов позиций правительственных войск республики со стороны террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал четыре нарушения со стороны авиации международной коалиции во главе с США. Об этом заявил заместитель руководителя центра контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt", - сказал он.

По его данным, за сутки со стороны коалиции зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата.

Всего, по его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра". В провинции Идлиб зафиксировано пять обстрелов, в провинции Алеппо - три обстрела, а в провинции Латакия - один обстрел.