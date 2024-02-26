МО РФ заявило об уничтожении опорников и техники ВСУ на южнодонецком направлении

Также уничтожена живая сила Вооруженных сил Украины, отметили в военном ведомстве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили замаскированные блиндажи, опорные пункты, бронированную технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении военнослужащие группировки войск "Восток" применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы и бронетехники ВСУ на линии боевого соприкосновения. На данном направлении разведчики обнаружили новые цели и передали координаты на командный пункт", - говорится в комментарии ведомства к распространенным кадрам работы боевых дронов.

На видео FPV-дрон с подвешенным трехкилограммовым снарядом после предполетной подготовки устремляется вверх. До пункта назначения около трех километров. Цель - вражеский танк и управляемый боеприпас не оставляет ему шансов. Следующий дрон снаряжают уже для поражения вскрытого замаскированного опорного пункта.

"Наша основная задача в данном секторе работы - выявлять пулеметные точки, блиндажи. Если мы заметили, что поехал танк или БТР противника, дается команда оператору БПЛА. Он снаряжает снаряд на FPV-дрон и по команде отправляет его в тот участок местности, который нам сообщили по разведданным. В течение трех-четырех минут отрабатывает по выявленной цели. Все это играет большую роль, потому что ни один выстрел РПГ за три километра не может долететь. А мы заносим его, прямо "в дверь стучимся" с этим боеприпасом", - рассказал командир ударного взвода БПЛА с позывным "Искра".

В Минобороны отметили, что операторы БПЛА группировки войск "Восток" постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ.