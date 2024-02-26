Герасимов посетил в зоне СВО командный пункт 58-й общевойсковой армии ЮВО

Начальник Генштаба ВС РФ заслушал доклад об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения и вручил госнаграды

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов посетил в зоне специальной военной операции командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), заслушал доклад и вручил госнаграды. От этом сообщили в Минобороны России.

"Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии ЮВО в зоне проведения специальной военной операции. Начальник Генерального штаба ВС РФ на командном пункте заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армией об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения", - сказали в ведомстве.

Также Герасимов вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.