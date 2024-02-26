Участвующего в СВО командира 55-й бригады наградили одной из высших наград Тувы

Военнослужащему вручили орден Буяна Бадыргы

ТАСС, 26 февраля. Командир 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, принимавшей участие в освобождении Авдеевки в ДНР, награжден одной из высших наград Республики Тыва - орденом Буяна Бадыргы. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Тувы.

Бригада принимала участие в боях за освобождение Авдеевки в ДНР. В середине февраля глава Тувы Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале выложил видео как военнослужащие из республики поднимают флаги в центре Авдеевки. В телеграмме президента России Владимира Путина бригаде была объявлена благодарность в числе прочих отличившихся при освобождении города воинских частей.

"Почетной наградой Республики Тыва - орденом имени Буяна Бадыргы III степени награжден командир подразделения 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Тувы. Награда вручена за достижения высоких показателей в работе и выполнения заданий особой важности", - сообщили в правительстве.

Орден вручал спецпредставитель главы Тувы по вопросам СВО Тимур Куулар на территории проведения спецоперации.