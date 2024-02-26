МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 50 военных на херсонском направлении

По данным ведомства, ВСУ также потеряли танк, гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на херсонском направлении до 50 военных, танк, гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что на херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й аэромобильной и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ.