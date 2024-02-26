Балтфлот провел учения быстроходных десантных катеров со стрельбами

Во время морского учения экипажи выполнили стрельбы по морским надводным и воздушным целям

КАЛИНИНГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Экипажи современных быстроходных десантных катеров, стоящие на вооружении Балтийского флота (БФ), на учениях в море отработали задачи по переброске боевой техники в район высадки десанта, а также провели стрельбы по морским надводным и воздушным целям, сообщила пресс-служба флота.

"Во время морского учения экипажи быстроходных десантных катеров выполнили стрельбы по морским надводным и воздушным целям. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов. В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, десантные катера провели маневрирование на предельно возможных скоростях, более 30 узлов (около 60 км/ час), с отработкой различных вариантов подхода к берегу - точке высадки морского десанта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе учений экипажи десантных катеров провели тренировки по погрузке техники с береговой черты, осуществили переброску боевой техники на побережье морского десантного полигона БФ.

В учениях были задействованы быстроходные десантные катера типа "Серна" и "Дюгонь" соединения десантных кораблей флота, уточнили в пресс-службе.

Десантные катера проекта 21820 "Дюгонь" предназначены для скоростной переброски морем и высадки на необорудованное побережье личного состава, колесной и гусеничной техники. Высокая скорость катера - до 35 узлов при высоте волн 0,75 м - обеспечивается наличием воздушной каверны на днище, мощными дизельными двигателями М507А-2Д и вентилируемыми водометными движителями. Максимальная дальность плавания катеров - 500 морских миль, грузоподъемность - 140 тонн.

Десантные катера проекта 11770 "Серна" - серия российских скоростных десантных катеров на воздушной каверне. Катера предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением (92 человека) с высокой скоростью 30 узлов, что превышает показатели других катеров аналогичного класса. Относятся к кораблям 4-го ранга.