Корабли Балтфлота выполнили артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря

Боевые упражнения выполнялись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630 и АК-306, сообщила пресс-служба флота

КАЛИНИНГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Экипажи малого ракетного корабля "Одинцово", ракетного катера "Чувашия", а также морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота в ходе морских учений в акватории Балтики отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийские удары по морской цели, сообщила пресс-служба флота.

"При выполнении задачи по отражению атак средств воздушного нападения противника в качестве воздушных мишеней использовались осветительные артиллерийские снаряды, а морских целей - малые морские щиты", - рассказали в пресс-службе.

Боевые упражнения выполнялись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630 и АК-306. В результате проведения зенитных стрельб все мишени были успешно поражены, отметили военные.

Также экипажи кораблей провели комплекс стрельб из артиллерийских установок АК-176 по малому морскому щиту, имитирующего корабль условного противника.

В ходе выполнения учебно-боевых задач экипажи кораблей провели несколько корабельных учений - по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, организации взаимодействия и связи между кораблями.

"В период проведения артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям их безопасность обеспечивали надводные корабли и суда Балтийского флота, находящиеся в море", - подчеркнули во флотской пресс-службе.

О кораблях

"Одинцово" - МРК проекта 22800 "Каракурт". Корабли этого проекта, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями морской зоны, отличаются высокими показателями мореходности, управляемости. Основой вооружения у кораблей этой серии является комплекс высокоточного ракетного оружия, в частности они оснащены ракетным комплексом "Калибр-НК".

Ракетные катера проекта 12411, к которым относится "Чувашия", предназначены для уничтожения боевых надводных кораблей противника, транспортных и десантных средств и судов в море, пунктах базирования, морских группировок и их прикрытия, а также для прикрытия дружественных кораблей и судов от надводных и воздушных угроз.

"Александр Обухов" - уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Эта технология в российском военном кораблестроении применена впервые. По сравнению со сталью, применение стеклопластика позволило снизить массу конструкции, сохранить ее прочностные характеристики и увеличить срок службы. "Александр Обухов" является первым кораблем противоминной обороны нового поколения.