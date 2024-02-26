Мантуров сообщил, что Ту-160М значительно отличается от предшественника

Министр промышленности и торговли России отметил, что новый ракетоносец получил полностью цифровое техническое наполнение

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новый ракетоносец Ту-160М в процессе модернизации получил полностью цифровое техническое наполнение и имеет с предшественником лишь общий корпус. Об этом в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Внешне вы видите те же самые самолеты, но то, что внутри, - это существенная разница. За исключением только главного креста, который является основой этой машины, - это титановая конструкция, которая держит, собственно, корпус этого самолета. Это является такой основой основ, но все остальное - цифровое", - сказал он.

Ту-160 - самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента. В рамках выполнения программы по государственному контракту между Минпромторгом России и бюро "Туполев" в сжатые сроки была полностью оцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в госкорпорацию "Ростех".