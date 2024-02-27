Корабли ТОФ уничтожили субмарину условного противника у побережья Камчатки

Учения провели на одном из морских полигонов Авачинского залива

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Экипажи малых противолодочных кораблей "Усть-Илимск" и МПК-107 Тихоокеанского флота уничтожили подводную лодку условного противника во время проведения учений в Авачинском заливе, сообщили в пресс-службе ТОФ.

"В ходе учения в заданном районе экипажи малых противолодочных кораблей выполнили тактические маневры по поиску "субмарины-нарушителя", а после обнаружения отработали комплекс задач с применением противолодочного оружия", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что поддержку малым противолодочным кораблям при поиске подводной лодки условного противника оказал противолодочный самолет Ил-38 морской авиации ТОФ. "Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов Авачинского залива", - отметили в пресс-службе ТОФ.