Шойгу: на Украине находятся порядка 40 биолабораторий США, где изучают свойства патогенов

Всего Вашингтон сформировал сеть биолабораторий из 330 объектов, рассказал министр обороны России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. США сформировали сеть биолабораторий из 330 объектов для изучения свойств патогенов, способных вызывать пандемии. Как сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, порядка 40 из них находятся на Украине.

"США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на Украине", - сказал он на заседании коллегии Минобороны России.

Шойгу добавил, что "в связи с этим в современных условиях роль войск РХБ защиты с каждым годом возрастает".