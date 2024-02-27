Кадыров сообщил о ликвидации 10 бойцов при ударе по позициям ВСУ в Харьковской области

По словам главы Чечни, отличился батальон "Запад-Ахмат"

ГРОЗНЫЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Батальон "Запад-Ахмат" из Чеченской Республики нанес удар при помощи дронов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, в результате чего ликвидировал порядка 10 военнослужащих.

Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Сегодня в ходе воздушной разведки в поле зрения наших бойцов попал блиндаж неприятеля и микроавтобус УАЗ-452 <…> После выяснения точной информации при помощи дронов был нанесен удар по обнаруженным целям. Итогом стала ликвидация порядка 10 военнослужащих ВСУ, потеря транспортного средства и фортификационного сооружения", - написал он.

По словам Кадырова, батальон "Запад-Ахмат" Минобороны РФ обеспечивает безопасность жителей вблизи государственной границы на харьковском направлении.