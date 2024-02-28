В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 115 военнослужащих

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили до 115 военнослужащих на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 115 военнослужащих", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что также противник потерял танк, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", противотанковую пушку "Рапира" и склад боеприпасов.