МО РФ сообщило о поражении экипажами Су-25 опорных пунктов ВСУ на донецком направлении

В Минобороны России пояснили, что удар наносили неуправляемыми авиационными ракетами С-13

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Экипажи Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поразили опорные пункты, а также бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовиков на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты, скопление живой силы и бронированной техники ВСУ на донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 м", - говорится в сообщении.

Все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.

По словам летчика Су-25 с позывным Трактор, после получения от командира задачи на поражение живой силы ВСУ пилоты в кратчайшие сроки осуществили подготовку к повторному боевому вылету.

"Выполнили взлет с аэродрома базирования, выход в район цели, поражение живой силы противника осуществляли неуправляемыми авиационными ракетами. <…> Посадку осуществили на аэродром базирования. После доклада командира о выполнении боевой задачи с земли подтвердили об уничтожении живой силы противника", - сказал он.