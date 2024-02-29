МО РФ сообщило о поражении "Гиацинтами-С" опорного пункта ВСУ на авдеевском направлении

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты самоходных орудий 2С5 "Гиацинт-С" Центрального военного округа (ЦВО) поразили взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Получив координаты, расчеты орудий "Гиацинт-С" прибыли на позицию, произвели наведение по выданной разведкой цели и серией выстрелов поразили район размещения украинских националистов, а также выявленные в лесополосе позиции. После выполнения огневой задачи артиллеристы ЦВО замаскировали орудия и убыли в подземные укрытия", - сообщили в российском военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны, по своим тактико-техническим характеристикам САУ "Гиацинт-С" является одним из самых эффективных орудий для ведения контрбатарейной борьбы и уничтожения позиций ВСУ на дальних дистанциях.

2С5 "Гиацинт-С" - самоходная пушка калибра 152 мм. Предназначена для поражения артиллерийских батарей, подавления пунктов управления, разрушения оборонительных сооружений, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника. Разработана в середине 1970-х годов.