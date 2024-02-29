МО РФ сообщило, что САУ AS-90 вошли в число уничтоженных на южнодонецком направлении целей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Расчеты боевого применения высокоточных барражирующих боеприпасов "Ланцет" подразделений беспилотной авиации мотострелков группировки войск "Восток" уничтожили САУ AS-90 производства Великобритании на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"За время работы нашим расчетом на этом направлении было уничтожено более 10 образцов вооружения и военной техники ВСУ, в том числе и натовского образца. Поражали САУ "Краб" польского производства, зенитные ракетные комплексы "Штормер" британского производства, самоходные артиллерийские установки AS-90, тоже иностранного производства", - рассказал начальник расчета БПЛА группировки "Восток" с позывным Ирбис на кадрах, предоставленных военным ведомством.

В Минобороны РФ уточнили, что "Ланцет" работает в тандеме с беспилотником-разведчиком. "Пока разведывательной дрон ищет цели, на катапульту устанавливают "Ланцет", на борту которого около трех килограммов взрывчатых веществ. Крейсерская скорость "Ланцета" - около 100 километров в час, но приближаясь к цели и пикируя на нее, он ускоряется примерно в полтора раза. Шансов увернуться от поражения барражирующим боеприпасом у противника практически нет", - сообщили там.

"Ланцет" способен поражать выявленные цели противника на расстоянии до 30 километров. "Кумулятивный снаряд пробивает струей бронированную часть толщиной до 30 сантиметров любой техники, на которую мы направили барражирующий боеприпас", - уточнил оператор БПЛА с позывным Ворон.