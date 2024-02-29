МО РФ сообщило о о подавлении БПЛА на авдеевском направлении с помощью комплекса "Гроза"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российские войска подавляют беспилотники Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении при помощи противодронного комплекса "Гроза". Об этом рассказал оператор станции радиоэлектронной борьбы с позывным Прапор.

"Противодронный комплекс "Гроза" подавляет квадракоптеры, не дает им долететь. <...> Излучает волны и не дает квадракоптеру среагировать, он теряется в пространстве. Дальше мы его сбиваем или он садится сам. Сбитыми больше 10 штук было за последний месяц. <...> Радиус помех - до 500 метров", - сказал он на видеокадрах, предоставленных Минобороны РФ.

Он добавил, что его подразделение посылают охранять не только артиллерию, но и другие войска. "Чтобы [дроны-]камикадзе не долетали до нас, потому что их очень много", - заключил военнослужащий.